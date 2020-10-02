Голикова назвала условия для избежания введения режима самоизоляции

Москва, 2 октября. Чтобы избежать сценария, при котором потребуется введение режима самоизоляции, необходимо строго соблюдать все профилактические меры. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя участившиеся случаи коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

Голикова пояснила, что сегодня никто не хочет возвращаться к режиму самоизоляции. Однако граждане должны понимать, что в период пандемии нужно проявить максимальную сознательность.

«Либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — заявила Голикова.

По ее словам, строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусной инфекцией.

Ранее москвичам напомнили, что за несоблюдение положений указа мэра Москвы по противодействию распространению коронавируса предусмотрена административная ответственность, передает РИАМО.