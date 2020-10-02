Похудевшая Бабкина вновь располнела

Москва, 2 октября. Похудевшая к 70-летию Надежда Бабкина снова располнела. Изменения в фигуре артистки заметили зрители ее концерта, передает издание «7 дней».

Начиная с зимы, Надежда Бабкина тщательно готовилась к своему юбилейному концерту и успела сбросить 22 килограмма. После этого из-за серьезных проблем со здоровьем певица похудела еще сильнее. Весной артистка хвасталась в социальных сетях стройной фигурой, чем вызвала восхищение поклонников.

Однако к праздничному концерту Бабкина не смогла удержать вес. Даже несмотря на то, что шоу было перенесено на осень из-за пандемии коронавируса. Изменения заметили на фотографиях, сделанных на мероприятии, где певица исполняла свои песни с другими звездами.

«Опять располнела, все насмарку», — расстроились поклонники певицы.

Ранее Надежда Бабкина назвала песню, изменившую ее судьбу. Певица поздравила с юбилеем поэтессу Ларису Рубальскую и вспомнила об их совместной работе. В середине 90-ых певица была не так популярна и однажды получила звонок от композитора Лоры Квинт. Та совместно с Ларисой Рубальской написала песню «Ну и что, что обжигалась», которую дуэт хотел отдать именно Надежде Бабкиной. Сингл принес популярность певице: звезда исполнила ее на «Песне года — 1995».