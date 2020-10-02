Лариса Тутова: Лишние каникулы могут повлиять на успеваемость детей 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым все школы российской столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.

Всем понятно, что во избежание масштабного распространения коронавирусной инфекции необходимо принять превентивные и надлежащие меры, связанные с установлением каникул в образовательных организациях в тех субъектах России, где имеется динамика роста заболеваемости школьников.

Тем не менее, решение о продлении осенних каникул школьникам стоит отдавать на откуп эпидемиологам конкретных регионов. Например, в моем депутатском избирательном округе, Ростовской области, эпидемическая обстановка пока позволяет воздержаться от новых ограничений, но в случае ухудшения ситуации будут приняты все необходимые меры. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области не давало пока рекомендаций о переносе осенних каникул в школах.

Нужно четко понимать, что нет крайней необходимости в том, чтобы дети сидели дома, так как большинство из них все равно не будет находиться на изоляции — они будут гулять на улице с друзьями, и риск заразиться будет выше.

Конечно, есть обеспокоенность по поводу успеваемости детей и дальнейшей учебной нагрузки, которая увеличится из-за необходимости нагонять программу после лишней недели на каникулах. Чтобы подстроиться под внеплановые каникулы, сроки контрольных работ тоже перенесут — поэтому у ребят будет возможность подготовиться и повторить пройденный материал, сидя дома. Опять же, насколько это эффективно?

Всю весну мы проработали в дистанционном режиме. Это было тяжело, качество упало. Учителям сейчас приходится проходить со школьниками материал еще прошлого года. Если будет очередной долгий карантин, то нужны дополнительные меры поддержки всех участников образовательного процесса — помимо тех, что были в первую волну пандемии COVID-19.