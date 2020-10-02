Эммануил Виторган назвал размер своей пенсии

Москва, 2 октября. Народный артист России Эммануил Виторган назвал общий размер своей пенсии, сообщает «Взгляд».

По словам актера, точную сумму государственных выплат он не помнит, поскольку еще работает.

«Народным артистам России еще прибавили к пенсии 30 тысяч рублей. В общем, в результате 50 с чем-то тысяч рублей пенсия выходит», — поделился Виторган.

Он добавил, что сейчас на одну пенсию прожить нельзя, она должна быть больше, а пенсионеры, проработавшие всю жизнь на благо страны, должны жить «достойно, спокойно, с хорошим обедом и прекрасным ужином».

Актер подчеркнул, что дело даже не в деньгах: раньше людям был не важен размер зарплаты, важнее была сама работа. В случае Виторгана — это роли в спектаклях, творческий процесс и участие в съемках. Артист признался, что ему жаль, что теперь в первую очередь говорят о деньгах, а уже потом о творчестве.

«И я тоже не самый хороший в этом плане человек. Хотя, к счастью, иногда даю согласие поучаствовать в съемках, чтобы получить деньги, которыми мне надо обязательно оплатить дом, в котором я живу, и Культурный центр Эммануила Виторгана в Москве», — объяснил Виторган.

Ранее эксперты предупредили, что в России могут заморозить накопительную часть пенсий жителей страны. Так, правительство направило в Госдуму законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года, писал «Царьград».

Пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) сообщила, что при достижении 80-летнего возраста российским пенсионерам вдвое увеличат размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.