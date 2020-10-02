Ники Минаж родила первенца мужу-насильнику и убийце

Москва, 2 октября. Популярная американская исполнительница Ники Минаж родила первенца. 37-летняя певица подарила первенца своему супругу Кеннету Петти, который дважды отбывал наказание в тюрьме за серьезные преступления. О рождении ребенка в семье звезды сообщили порталу TMZ близкие друзья артистки.

По имеющейся информации, первенец Минаж появился на свет в Лос-Анджелесе. Пол и имя ребенка пока не разглашаются. Предполагается, что певица родила еще 30 сентября, однако сама Минаж никак это событие не комментирует.

Впервые о своей беременности артистка сообщила многомиллионной армии фанатов в Instagram в июле текущего года. Она опубликовала в своей социальной сети фото с беременным животом. При этом слухи о ее положении ходили еще с начала года. Стоит отметить, что поклонники в шутку просили ее выложить снимок живота с ребенком внутри, а она внезапно заявила, что сделает это через несколько месяцев.

«Мир пока к этому не готов», — писала она в соцсетях минувшим летом.

Примечательно, что отцом ребенка стал 42-летний друг детства певицы Кеннет Петти, который ранее отбывал наказание за изнасилование подростка, а после провел девять лет в тюрьме за убийство мужчины. Криминальное прошлое избранника Минаж, похоже, ее саму не смущает. Перед свадьбой, которая состоялась в октябре 2019 года, звезду отговаривали от такого сомнительного для общественности поступка, как брак с убийцей и насильником.

Ранее Минаж опубликовала в Сети откровенную фотосессию с животом на приличном сроке беременности, передает Пятый канал.