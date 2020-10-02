В Германии назвали идеальный танк для третьей мировой войны

Дрезден, 2 октября. Советский танк Т-72 оказался бы идеален во время третьей мировой войны, если бы она началась в период холодной войны. К такому выводу пришли Йенс Венер из Дрезденского военно-исторического музея и военный эксперт Бернард Каст в ролике, опубликованном на YouTube-канале Military History not Visualized.

Немецкие эксперты напомнили, что танк поступил на вооружение армии СССР в 1970-е годы. Тогда Т-72 обладал передовыми характеристиками для своего времени. Например, машину оснастили гладкоствольной пушкой.

Венер отметил, что Т-72 в то время являлся лучшей боевой машиной, поскольку сочетал передовые технологии и невысокую стоимость. Таким образом, даже менее развитые страны могли позволить себе приобрести этот танк.

«В 1970-е годы он был довольно перспективным по сравнению с танками, которые в то время были у НАТО», — подчеркнул военный эксперт.

По мнению Венера, Т-72 превосходил немецкий «Леопард I» с очень легкой броневой защитой или американские танки M60. Специалист пояснил, что советский танк способен надежно защитить экипаж от ядерного взрыва, бактериологического и химического оружий, пишет «Вечерняя Москва». Еще одно преимущество Т-72 — маневренность и быстроходность при сохранении высокой огневой мощи.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что вторжение НАТО в Белоруссию грозит третьей мировой войной.