На Украине мечтают провести корабельные стрельбы под Петербургом

Киев, 2 октября. Экс-замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин поделился своими мечтами касательно развития отечественного флота. На своей странице в Facebook он рассказал, где жаждет видеть стреляющими украинские корабли.

Поводом «поделиться сокровенным» для него стал тот факт, что отечественный ВМФ получил крупную базу недалеко от Одессы. По его мнению, это ознаменовало новый этап развития морских сил государства.

Он очень хочет, чтобы флот Украины был настолько развитым, что принимал бы активное участие в стрельбах вместе с кораблями НАТО. Желаемым местом для тренировки Аброськин назвал акваторию близ российского города Кронштадт, что недалеко от Петербурга.

Напомним, недавно стало известно, что украинский флот будет «усилен» американскими ракетными катерами Mark VI. Однако никакой рол с точки зрения наращивания потенциала ВМФ Украины это играть не будет, считает глава севастопольского отделения Института стран СНГ Сергей Горбачев.

Эксперт отметил, что украинский флот представляет собой печальное зрелище. Корабли Украины недалеко ушли от уровня тех, которыми располагают банановые республики. Поставка американских катеров, возможно, позволит бороться только с браконьерами и контрабандистами, заявил Горбачев.