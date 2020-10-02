Минск ответил на санкции Евросоюза против Белоруссии

Минск, 2 октября. Белоруссия ввела в действие ответный список на принятые Брюсселем визовые санкции, сообщается на сайте МИД республики.

В ведомстве отметили, что ЕС вновь не хочет предложить своему партнеру ничего, кроме санкций.

«Белоруссия всегда на словах и на деле — против конфронтации. Но как суверенное государство мы так же решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов», — сказано на сайте МИД.

Однако «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой», ответный санкционный список не будет опубликован. В релизе также отмечается, что данный перечень будет действовать и в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия.

Ранее Евросоюз объявил, что вводит со 2 октября санкции в отношении 40 официальных лиц Белоруссии, которых он считает ответственными за «фальсификацию выборов и нарушение прав человека».