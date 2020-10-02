В поисках работы вы можете перебрать десятки вакансий, найти те, что подходят вам по профессиональным навыкам. Но чтобы получить «работу мечты», потребуется пройти собеседование.

Вряд ли сегодня найдутся компании, которые принимают сотрудников только по результатам рассмотрения резюме. Первый контакт имеет решающее значение для работодателя, поэтому к нему необходимо подготовиться. Как пройти собеседование на работу, чтобы обязательно получить желаемую должность? Рассмотрим этот процесс пошагово.

Зачем нужно собеседование

«Диалог с работодателем начинается с собеседования, — комментирует директор кадрового агентства HR-Online Екатерина Кичигина. — Работодателю важно посмотреть на соискателя, увидеть, какой опыт у него есть, подходит ли он для решения задач компании. И здесь решение принимают именно в контексте задач и опыта. Если они совпадают, тогда вы окажетесь для работодателя идеальным работником».

Иногда собеседование назначают сразу после рассмотрения резюме — вам могут позвонить и пригласить на личную встречу в офис компании. Но нередко этой встрече предшествует «подготовительный этап» — интервью по телефону или «Скайпу». Для работодателя это возможность отсеять «случайных кандидатов», с которыми нет смысла встречаться лично. По телефону или в формате видеосвязи вас могут расспросить о ключевых профессиональных навыках. И если ваши ответы устроят, пригласят уже для личного общения.

Соискатели редко уделяют должное внимание первому звонку и допускают серьезную ошибку. Во-первых, проявив незаинтересованность или растерявшись в телефонном разговоре, претендент значительно снижает свои шансы быть приглашенным на личное интервью. А во-вторых, для самого претендента это возможность выяснить, подходит ли ему работа и есть ли в ней «подводные камни», не указанные в описании вакансии.

Уточните график работы, перечень профессиональных обязанностей, необходимость наличия определенных навыков. Если вы не знаете английского или у вас нет водительских прав необходимой категории, а это важно для выполнения работы, вы заведомо не пройдете собеседование. Вряд ли стоит тратить время, свое и работодателя, на личную встречу. Лучше поищите другую вакансию, которая больше подходит вашему опыту.

Этапы собеседования

Существует несколько форматов первой встречи. Она может быть индивидуальной, то есть личной с руководителем или менеджером по набору персонала. А может быть коллективной, когда в одном помещении собирают несколько кандидатов и устраивают для них «тест-соревнование».

Как правильно проходить собеседование, зависит в каждом случае от его вида. При этом этапы личного общения обычно следующие:

заполнение соискателем анкеты;

встреча с работодателем, который рассказывает о компании и должности;

вопросы работодателя претенденту;

вопросы соискателя работодателю;

завершение собеседования;

обратная связь.

Типовой анкеты при приеме на работу не существует. В каждой компании будет свой перечень вопросов, на которые необходимо подробно и честно ответить.

Одним из дополнительных этапов может стать выполнение тестового задания, которое позволяет оценить навыки претендента. Как правило, тестовое задание поручают людям творческих и иногда технических профессий: дизайнерам, копирайтерам, редакторам, программистам. Может потребоваться подготовить макет рекламного баннера или отредактировать заданный текст. Тестовое задание обычно не требует серьезных временных затрат и не представляет собой полноценный проект. Но подойти к его выполнению нужно ответственно: первые результаты важны для выбора лучшего кандидата.

При коллективной встрече этапы будут другими:

анкетирование;

встреча с руководителем и его рассказ о компании и должности;

задание для кандидатов в виде «бизнес-игры»;

завершение собеседования;

обратная связь.

Групповые собеседования обычно проводят для соискателей в сфере ритейла, где нужны активные и контактные сотрудники. Это продавцы, промоутеры, администраторы, которые уже на первом этапе должны показать подходящие для должности личностные качества. Шансов больше у тех, кто проявит лидерство в формате «бизнес-игры», будет вести себя дружелюбно и общительно. Для таких соискателей после первой групповой встречи назначают личную, а она уже проходит по протоколу индивидуального собеседования.

Какие вопросы задают на собеседовании при приеме на работу

«Перечень вопросов зависит только от работодателя, — уточняет Екатерина Кичигина. — Некоторые руководители компаний проводят встречу в формате биографического интервью. У вас спросят, где вы работали до этого, чем занимались, когда и почему уволились. Многие работодатели более серьезно и взвешенно подходят к отбору сотрудников, поэтому будут интересоваться, скорее, вашими профессиональными выборами, мотивами решений, которые вы принимали ранее».

При этом единой рекомендации, как отвечать на вопросы на собеседовании, быть не может. Скорее, необходимо быть готовым к тому, о чем вас могут спросить. И следовать общим принципам при формулировке ответов.

1. С какими сложностями вам пришлось столкнуться на предыдущем месте работы?

В этом случае работодателя интересует, как вам удалось их решить. Расскажите о нескольких проектах, которые выполняли ранее. Уделите внимание тому, какие трудные ситуации возникали при их реализации, какие шаги вы предпринимали для их решения и чего удалось добиться в итоге.

2. Предложите выход из ситуации.

Как правило, работодатель озвучивает конкретную проблему. Или интересуется, какие, по вашему мнению, сложности могут возникнуть при выполнении нового проекта. Отвечайте подробно и логично, расскажите, как строили свою работу с нуля или как можно это сделать в данном контексте. Покажите, что можете видеть на несколько шагов вперед. Работодателю интересно выяснить, обеспечит ли ваш предыдущий опыт решение его текущих задач. И ваша активная позиция убедит его в этом.

3. Почему уволились с предыдущего места работы?

Причин увольнения может быть масса — от реорганизации компании до отсутствия потенциала роста. Но какой бы ни была причина вашего увольнения, говорите о ней честно.

Расскажите, что реализовали несколько успешных проектов, но не видели перспектив дальнейшего развития. Или что уволились из-за несоответствия зарплаты вашим ожиданиям. При этом объясните, почему вам должны были повысить зарплату или предложить другую должность, но не сделали этого. Если причиной увольнения стало сокращение: расскажите, по каким критериям «переформатировали» штат, чтобы было понятно, что дело не в вашем профессионализме.

4. Почему хотите у нас работать?

Отвечать общими фразами на этот вопрос не стоит. Работодателю более интересны не просто лояльные соискатели, а те, кто действительно интересуется жизнью компании, ее принципами, разделяет идеологию.

Поэтому накануне собеседования потратьте время на изучение открытой информации о компании в Интернете. Внимательно просмотрите сайт, почитайте последние новости, выясните отзывы нынешних и бывших сотрудников. Но отвечая на вопрос, не лукавьте, пытаясь наигранно восхищаться или хвалить. В спокойной и деловой манере объясните свой выбор, и как он соотносится с вашими приоритетами.

5. Расскажите о ваших личностных качествах.

Обычно соискатели уделяют много внимания описанию предыдущих мест работы. А вопросы о личностных качествах не считают важными и отвечают на них шаблонно. Но «индивидуальным подходом» и «ответственностью» убедить кого-либо в вашем соответствии должности не получится.

Расскажите о качествах, которые соотносятся именно с этой работой. Если планируете занять должность аналитика, отметьте усидчивость, внимание к деталям. Если журналиста — общительность и настойчивость. Если дизайнера — креативность, стремление к поиску свежих идей.

Как подготовиться к собеседованию

Понимание вопросов, которые вам могут задать, облегчит общение с потенциальным работодателем. Но чтобы вы чувствовали себя уверенно на встрече, подготовиться к ней стоит основательно.

«Посмотрите на работодателя со стороны еще до прихода в компанию, — советует Екатерина Кичигина. — Изучите информацию о нем, конъюнктуру рынка, чтобы понимать, в какой ситуации находится работодатель сегодня, и услышать это не только от него».

Одним из этапов личного собеседования всегда становятся вопросы соискателя к работодателю. И когда вам предложат их задать, не отказывайтесь, говоря что «вам все понятно». Этот этап нужен, чтобы окончательно убедить работодателя в ваших профессиональных качествах. А потому задавайте не поверхностные вопросы, а интересуйтесь «по сути»: о контексте задач, о потребностях компании в текущий момент. Чем больше таких содержательных вопросов вы зададите, тем лучше покажите свой профессионализм. И это поможет руководителю принять решение в вашу пользу.

Обязательно просмотрите и вспомните собственное резюме. По словам эксперта, соискатели, особенно обладающие большим опытом работы, часто «плавают» в нем, путаются в показателях эффективности на предыдущих должностях. Нередко забывают или не считают нужным рассказывать о реализованных проектах. Считают, что «в резюме и так все написано». Но о вашем опыте человеку, проводящему собеседование, не известно ровным счетом ничего. Поэтому во многом от вашего подробного и логичного рассказа зависит итог встречи.

«Также рекомендую заранее уточнить, с кем именно вы будете общаться, — советует Екатерина Кичигина. — Если возможно, посмотрите профили этого человека в социальных сетях. Узнайте, как он выглядит, чем интересуется, как говорит. Это поможет подготовиться к разговору и избежать неожиданностей».

Как вести себя на собеседовании

На встрече с работодателем будьте естественны, открыты и позитивны. Отвечайте на вопросы подробно, но в рамках профессиональных компетенций. Не переходите на личные разговоры, не стремитесь рассказать все и сразу. Будьте логичны в своем повествовании и обязательно делайте акценты на предыдущем опыте и ваших личных достижениях.

Если нервничаете, глубоко вздохните, постарайтесь успокоиться, выпейте стакан воды. А потом улыбнитесь окружающим, расправьте плечи и переходите к разговору. Но ни в коем случае не стремитесь показать свое равнодушие или отстраненность.

По словам эксперта, с профессиональным опытом соискателя работодатель может ознакомиться в резюме. А вот интерес и неравнодушие к будущим задачам на бумагу положить невозможно. Каждый руководитель обратит внимание на «горящие глаза» потенциального сотрудника, на его желание и стремление работать.

«Опыт плюс горящие глаза — это идеальное сочетание для любого работодателя, которое он хочет видеть в соискателе», — уточняет Екатерина Кичигина.

Типичные ошибки на собеседовании

Даже если ваше резюме будет лучшим, вам могут отказать в приеме на работу по нескольким причинам.

1. Непунктуальность. Не прийти на встречу вовремя — значит изначально провалить собеседование. И никакие оправдания не подействуют.

«Если вам назначили встречу в офисе компании в 10 утра, вы несмотря ни на что должны прибыть на нее чуть пораньше, — продолжает эксперт. — Заранее подробно выясните, где находится офис, на каком транспорте туда добраться, есть ли пропускной режим. Рассчитайте время своего маршрута и прибавьте к нему все возможные форс-мажорные обстоятельства».​​​​​​​

2. Позиция сноба. Ошибочно считать, что для успешного трудоустройства достаточно только прийти в офис и напомнить работодателю о своем блестящем резюме. Важно быть контактным, открытым и приятным в общении.

3. Односложные ответы. Пусть умение говорить не ваш конек и для исполнения профессиональных обязанностей не слишком требуется, но рассказать о своем опыте и навыках на первой встрече необходимо. И чем полнее, тем лучше.

4. Отказ предоставить рекомендации. Это выглядит подозрительно, особенно если в резюме указаны несколько предыдущих работодателей.

5. Отказ от прохождения внутреннего тестирования. Это может быть выполнение тестового задания или собеседование с психологом. Отказываться от этого этапа не нужно, так как к нему обычно допускают лишь заинтересовавших работодателя претендентов.

6. Дистантная позиция. Не отстраняйтесь при общении с потенциальным руководителем. Слушайте, задавайте вопросы, вносите предложения. Холодность и отстраненность будут восприняты негативно и помещают вашему трудоустройству.

7. Недостаток контактной информации. Если телефон, который вы записали в анкете, откажется отключенным, ваше резюме отправят в корзину. Указывайте все средства связи с вами: номера телефонов, электронный адрес, мессенджеры, которыми пользуетесь регулярно, — найти вас должно быть легко.

Алгоритм действий для успешного трудоустройства

Эти советы эксперта по трудоустройству помогут вам занять интересующую должность.

Будьте настроены позитивно. Открыто, вежливо и приятно общайтесь со всеми людьми, которые встречаются вам на пути к получению заветной должности. Готовьтесь и изучайте информацию о компании. Понимайте, что от качества и глубины вашей подготовки зависит результат. Выясните, куда и во сколько вы должны прийти на собеседование, что необходимо взять с собой. Придите немного раньше. Ведите себя позитивно. Отвечайте на вопросы, которые задают вам. И задавайте свои, но только по сути, профессиональные, а не поверхностные. Уточните дальнейшие действия после собеседования. Вам должно быть понятно, что вам нужно сделать, куда и когда прийти, какую дополнительную информацию о себе предоставить. Обязательно спросите, каким образом и когда с вами свяжутся для уточнения результатов собеседования.

Пройдя эти этапы без ошибок, вы точно сможете завоевать работу своей мечты.