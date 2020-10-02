В ЦАР впервые отметили Международный день кофе

Банги, 2 октября. Центральноафриканская Республика впервые приняла участие в праздновании Международного дня кофе, который отмечается в первый день октября. Церемония была организована Управлением по регулированию маркетинга и контролю упаковки сельскохозяйственной продукции (ORCCPA).

Мероприятие проводилось с целью стимуляции потребления кофе, что может оживить отрасль и способствовать переходу от традиционного к промышленному производству этого продукта.

Глава ORCCPA Бонифаций Дамботи отметил, что производство кофе в Центральноафриканской Республике нуждается в государственной поддержке, поскольку на сегодняшний день страна находится в нижней части списка производителей кофейного зерна.

Уполномоченный представитель президента ЦАР по вопросам сельского хозяйства, бывший министр окружающей среды Поль Доко, председательствовавший на праздничной церемонии, заверил производителей кофе из Лобае и Нижнего Котто, что в ближайшее время правительство планирует реализовать ряд мер по оживлению сельскохозяйственного сектора, в том числе и кофейного производства.

Развитие сельского хозяйства Центральноафриканской Республики стало одной из приоритетных задач, которую поставил перед собой президент страны Фостена Арканжа Туадера. Еще в 2017 году ему удалось возобновить работу фабрики по переработке хлопка в Боссангоа, которая впоследствии вышла на экспортные поставки продукции в Китай.

Дальнейшая работа правительства Туадера с Африканским банком развития, Всемирным банком и Международным Фондом развития сельского хозяйства позволила запустить крупный агропромышленный проект в Ялоке, который обеспечит рабочими местами сразу девять префектур Центральноафриканской Республики.

Однако сектор кофейного производства до недавнего времени оставался в числе отстающих. Во многом это связано с восприятием африканцами кофе, как продукта для европейцев. В стране отсутствует устоявшаяся традиция употребления кофе, и празднованием Международного дня этого напитка власти ЦАР надеются популяризировать его среди местных жителей.