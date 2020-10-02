Хью Джекман снялся абсолютно голым в рекламе ботинок

Москва, 2 октября. Австралийский актер Хью Джекман полностью обнажился для съемок в рекламе ботинок. Рекламный ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

В клипе звезда общается с представителем компании R.M. Williams, сидя в его кабинете голым и расхваливая продукцию этого производителя. В конце видео Джекман начинает тереться своей пятой точкой о стул, предлагая собеседнику сесть на его место.

Хью Джекман — популярный голливудский актер австралийского происхождения. Всемирную известность ему принесла роль Росомахи в кинофраншизе о «Людях Икс». Несколько лет назад Джекман заявил, что больше не будет возвращаться к полюбившемуся поклонникам комиксов Marvel образу.