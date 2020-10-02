Доктор Мясников поставил на место Навального после слов про омских врачей

Москва, 2 октября. Доктор и ведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале крайне жестко ответил блогеру Алексею Навальному, который обвинил медиков омской больницы. Защищая врачей, он подчеркнул, что если бы те хотели его смерти, то блогер бы быстро умер.

Автор публикации не сомневается, что сделанное Навальным заявление говорит о полном отсутствии у него совести.

Мясников с возмущением напомнил, что буквально недавно блогер «приписал» свое «отравление» российскому президенту Владимиру Путину. Теперь бывший пациент обвиняет медиков, которые десятки часов боролись за его жизнь.

«Потом он вернется в нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом. Да, это, наверно, все по закону и правильно — он же российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение! И разве российский гражданин не должен отвечать по закону за клевету и оскорбления?», — возмутился Мясников.

Ведущий рассказал о случае из своей практики, когда в Африке он оказывал медпомощь человеку, который в него стрелял. Мясников подчеркнул, что к тому пострадавшему он не питал к ненависти, чего не сказать про отношение к блогеру.

Напомним, что Навальному стало внезапно плохо 20 августа по время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, где блогер был оперативно госпитализирован. Спустя два дня его транспортировали в немецкую клинику «Шарите».