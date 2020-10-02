Минобороны Армении сообщило о втором за сутки сбитом самолете Азербайджана

Ереван, 2 октября. Армянские системы ПВО сбили второй за сутки азербайджанский самолет в районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении Минобороны Армении на официальной странице в Facebook.

«Армянские силы ПВО сбили самолет врага в 12.15 на юго-восточном направлении Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ФАН)», — уточнили в армянском оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что армянские силы ПВО сбили два азербайджанских беспилотника в северном направлении в период с 12.07 до 12.10. В ведомстве добавили, что сражения в Карабахе идут в разных направлениях фронта.

Напомним, конфликт, связанный с самоопределением Нагорного Карабаха, длится с конца 1980-х годов. Ситуация в регионе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан открыл огонь по населенным пунктам непризнанной республики. ФАН ведет текстовую трансляцию основных событий.

Ранее Армения заявила о сбитых в Нагорном Карабахе самолете и беспилотнике Азербайджана. По данным ведомства, они были сбиты на север-восточном направлении.