Голикова назвала причину роста числа заболевших коронавирусом

Москва, 2 октября. Возросшее количество заболевших COVID-19 связано с возвращением большого количества людей на работу, а также с осенним сезоном. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишут РИА Новости.

По ее словам, такой серьезный рост был ожидаем.

«Ожидали потому, что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов, и с другой стороны, как мы и всегда говорили, — это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний», — заявила Голикова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в РФ, а также отметил, что введение нового локдауна из-за распространения коронавирусной инфекции в России сейчас не рассматривается.