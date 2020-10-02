Чичерина перестала выходить на связь после обстрела в Карабахе

Москва, 2 октября. Находящаяся в районе боевых действий в Нагорном Карабахе российская певица Юлия Чичерина не выходит на связь. Об этом РИА Новости рассказал представитель артистки.

Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация о том, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Представитель певицы подтвердил информацию о том, что певица находится в зоне конфликта.

«Больше я ничего не могу сказать, потому что я до нее дозвониться не могу», — говорится в сообщении.

Напомним, что обострение вооруженного конфликта между Ереваном и Баку началось 27 сентября. Это противостояние стало продолжением противоречий, касающихся статуса Нагорного Карабаха, которые обострились еще в конце 80-х годов прошлого века.

ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.