Программу туристического кешбэка в России могут продлить на 2021 год

Москва, 2 октября. Программу кешбэка за туризм по России продлят, если второй ее этап будет успешным. Об этом ФАН рассказал эксперт Общероссийского народного фронта, российский телеведущий Денис Полунчуков.

«Решение о еще одном продлении программы кешбэка за туризм может быть принято по итогам второго этапа программы: сколько будет продано путевок, какие выявят проблемы. Будут сделаны определенные выводы и не исключаю того, что программа будет проводиться в 2021 году и в последующем», — сказал он.

Отметим, ранее член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил продлить программу кешбэка за туры по России до середины 2021 года .

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым программа туристического кешбэка продлевается до 10 января 2021 года. В силу также вступает ряд новых условий — к примеру, теперь программа будет распространяться на туры выходного дня. Так, ожидается, что размер возврата денежных средств в рамках второго этапа программы кешбэка за туры по России составит 20%, а минимальная стоимость поездки не будет ограничена.