Адвокат прокомментировал слухи об алкоголе в крови дочери Конкина

Москва, 2 октября. Адвокат опроверг слухи о наличии алкоголя в крови дочери актера Конкина, передает канал «360».

«То, что мы читаем, что у Софии нашли три промилле алкоголя и лекарства, это информация неофициальная, это слухи. Я общалась с СК, в котором эту информацию не подтвердили, но и не опровергли», — заявила адвокат Юлия Нитченко.

Она отметила, что на опубликованных записях с видеокамер действительно можно увидеть девушку, похожую на Софию Конкину. Однако нельзя сказать, что это точно была она. Кроме того, в слухах упоминается, что в крови обнаружили три промилле, а это слишком большая доза. Как отмечает Нитченко, Конкина бы потеряла координацию.

Ранее стало известно содержимое сумки погибшей дочери актера Конкина Софии. В спортивном рюкзаке девушки находятся вода, наушники, шампунь и крем для похудения. Это может быть косвенным опровержением слухов о том, что девушка направлялась в фитнес-клуб в нетрезвом виде.