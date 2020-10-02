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Политолог назвал главные причины потери Украиной Крыма

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Политолог назвал главные причины потери Украиной Крыма

Крым, который Украиной фактически никогда и не был, всю четверть века «незалежности» только и ждал возможности «уплыть» из Украины. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Пренебрежение Киева

Украинское руководство пренебрежительно относилось к Крыму, поэтому и потеряло полуостров. С таким заявлением выступил украинский генерал Геннадий Москаль.

По его словам, во времена юрисдикции Киева Крым жил бедно. На полуострове не было ни дорог, ни автозаправок, ни «приличных ресторанов и баз отдыха». Он добавил, что украинские власти только обкрадывали регион.

Политолог назвал главные причины потери Украиной Крыма

Генерал, который в период с 1997 по 2000 год занимал должность начальника главка МВД Украины в Крыму, поделился воспоминаниями о полуострове того времени. По его словам, когда он приехал туда, только у него была Audi A8. Больше в Крыму ни у кого не было дорогих иномарок.

«Просто Украина относилась [к Крыму так]: украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму абсолютно все относились. Вот так и получилось, что Крым…» — сказал Москаль, махнув рукой.

Украина сама виновата

Как отметил Дмитрий Родионов, Москаль абсолютно прав. То, что Украина не вкладывала деньги в Крым, — общеизвестная истина. Все, кто жил или просто бывал в Крыму в годы «незалежности», хорошо помнят ту разруху, которая там царила. Разруха тогда царила по всей Украине, но в Крыму это выглядело особенно удручающе. Особенно на фоне роскошных дворцов, понастроенных украинской элитой, — на это у них всегда были деньги. Крымчане помнят огороженные пляжи, инциденты с самозахватом земель.

«Москаль в Крыму жил и работал, и может давать оценки, в отличие от сидящих в Киеве политиканов, многие из которых в Крыму и не бывали вовсе. У тех ведь кто виноват в потере Крыма? Да кто угодно! Украинские политики все эти шесть лет каждый год на годовщину референдума любят предаваться воспоминаниям и обвинять друг друга в сдаче полуострова. То у них там в руководстве засели национал-предатели, то армия оказалась слишком слаба и не готова к защите Крыма, то армия была достаточно сильна, но помешал президент США Барак Обама, приказавший оставить полуостров в виду закулисных игр с Кремлем», — пояснил Дмитрий Родионов.

Политолог назвал главные причины потери Украиной Крыма

Он обратил внимание, что именно украинские власти толкнули крымчан на референдум как отчаянный жест, когда иных вариантов больше не оставалось.

«И Москаль, кстати, копает глубже — дело не только в Майдане, послужившем катализатором процесса, который шел давно — процесса отчуждения Крыма от Украины. Украина всегда относилась к Крыму не как мать, а как мачеха. И дело не только в отношении к самим крымчанам, которых последовательно лишали атрибутов автономии, возможности иметь свои ценности и убеждения, а в потребительском отношении к самому полуострову, его экономике, инфраструктуре», — добавил Дмитрий Родионов.

В итоге, заметил эксперт, Крым, который Украиной фактически никогда и не был, всю четверть века «незалежности» только и ждал возможности «уплыть» из Украины. И Украина сама эту возможность ему дала.

«Слова Москаля — это тонкий голосок разума. Увы, не голосок даже, а писк, который едва ли будет услышан в реве патриотов, которые продолжат обвинять кого угодно в сдаче Крыма, в то время как следовало бы остановиться и попробовать проанализировать собственную вину в произошедшем», — заключил Дмитрий Родионов.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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