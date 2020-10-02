Политолог назвал главные причины потери Украиной Крыма

Крым, который Украиной фактически никогда и не был, всю четверть века «незалежности» только и ждал возможности «уплыть» из Украины. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Пренебрежение Киева

Украинское руководство пренебрежительно относилось к Крыму, поэтому и потеряло полуостров. С таким заявлением выступил украинский генерал Геннадий Москаль.

По его словам, во времена юрисдикции Киева Крым жил бедно. На полуострове не было ни дорог, ни автозаправок, ни «приличных ресторанов и баз отдыха». Он добавил, что украинские власти только обкрадывали регион.

Генерал, который в период с 1997 по 2000 год занимал должность начальника главка МВД Украины в Крыму, поделился воспоминаниями о полуострове того времени. По его словам, когда он приехал туда, только у него была Audi A8. Больше в Крыму ни у кого не было дорогих иномарок.

«Просто Украина относилась [к Крыму так]: украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму абсолютно все относились. Вот так и получилось, что Крым…» — сказал Москаль, махнув рукой.

Украина сама виновата

Как отметил Дмитрий Родионов, Москаль абсолютно прав. То, что Украина не вкладывала деньги в Крым, — общеизвестная истина. Все, кто жил или просто бывал в Крыму в годы «незалежности», хорошо помнят ту разруху, которая там царила. Разруха тогда царила по всей Украине, но в Крыму это выглядело особенно удручающе. Особенно на фоне роскошных дворцов, понастроенных украинской элитой, — на это у них всегда были деньги. Крымчане помнят огороженные пляжи, инциденты с самозахватом земель.

«Москаль в Крыму жил и работал, и может давать оценки, в отличие от сидящих в Киеве политиканов, многие из которых в Крыму и не бывали вовсе. У тех ведь кто виноват в потере Крыма? Да кто угодно! Украинские политики все эти шесть лет каждый год на годовщину референдума любят предаваться воспоминаниям и обвинять друг друга в сдаче полуострова. То у них там в руководстве засели национал-предатели, то армия оказалась слишком слаба и не готова к защите Крыма, то армия была достаточно сильна, но помешал президент США Барак Обама, приказавший оставить полуостров в виду закулисных игр с Кремлем», — пояснил Дмитрий Родионов.

Он обратил внимание, что именно украинские власти толкнули крымчан на референдум как отчаянный жест, когда иных вариантов больше не оставалось.

«И Москаль, кстати, копает глубже — дело не только в Майдане, послужившем катализатором процесса, который шел давно — процесса отчуждения Крыма от Украины. Украина всегда относилась к Крыму не как мать, а как мачеха. И дело не только в отношении к самим крымчанам, которых последовательно лишали атрибутов автономии, возможности иметь свои ценности и убеждения, а в потребительском отношении к самому полуострову, его экономике, инфраструктуре», — добавил Дмитрий Родионов.

В итоге, заметил эксперт, Крым, который Украиной фактически никогда и не был, всю четверть века «незалежности» только и ждал возможности «уплыть» из Украины. И Украина сама эту возможность ему дала.

«Слова Москаля — это тонкий голосок разума. Увы, не голосок даже, а писк, который едва ли будет услышан в реве патриотов, которые продолжат обвинять кого угодно в сдаче Крыма, в то время как следовало бы остановиться и попробовать проанализировать собственную вину в произошедшем», — заключил Дмитрий Родионов.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.