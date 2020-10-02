Ученый отметил перспективу РФ в строительстве «Северного потока — 3»

Москва, 2 октября. Реализация проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» может выйти на новый уровень. В России рассматривают вариант прокладки пятой и шестой ниток для снабжения Европы водородом, сообщает РИА Новости

Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов подчеркнул, что нынешний проект точно будет завершен, несмотря на ситуацию с блогером Алексеем Навальным и санкции. Эксперт обратил внимание, что европейские страны намерены переходить на более «чистое» с точки зрения экологии топливо.

Белов подчеркнул, что государства ЕС, в том числе и ФРГ, не смогут обеспечить себя водородом.

«На фоне перехода Европы к более экологичному топливу, до 2050 года Россия начнет использовать свою газотрубопроводную систему, в том числе трубу через Украину, «Северный поток» и «Северный поток — 2», для поставок в ЕС водорода», — выразил мнение специалист.

Он считает, что складываются хорошие перспективы для строительства пятой и шестой ниток, учитывая техническую обоснованность.

Стоит напомнить, что несмотря на давление европейских политиков и Белого дома на некоторые государства ЕС, Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2», сообщает НСН.