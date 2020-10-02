Путин планирует привиться от коронавируса позже

Москва, 2 октября. Президент РФ Владимир Путин пока не привился от коронавируса и планирует пройти вакцинацию позже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

«Сам он сказал, что имеет в виду сделать прививку позже», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что как только Путин пройдет вакцинацию, Кремль сообщит об этом.

Ранее пресс-секретарь президента говорил, что глава государства обязательно сделает прививку от COVID-19, однако в случае с президентом действуют особые меры предосторожности. Песков призвал дождаться, когда Путин сам примет решение о вакцинации.