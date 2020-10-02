Бузова ляжет на операцию из-за «Ледникового периода»

Москва, 2 октября. Певица Ольга Бузова собирается лечь на операцию из-за участия в шоу «Ледниковый период», передает KP.Ru.

Телеведущая дала интервью, где рассказала о том, как учится кататься на коньках для шоу, и с какими трудностями сталкивается по ходу тренировок.

По словам Бузовой, она сначала боролась со страхом, затем перенесла эйфорию от катания на коньках, а потом терпела боль из-за постоянных падений. Затем желание удивлять пересиливает болевые ощущения, отмечает телеведущая.

Также Бузова рассказала, что живет с болью каждый день из-за проблем с «косточкой на ноге». Ранее она уже делала операцию, но это не помогло. Тренировки для шоу усугубили проблему.

«Я и так еле ходила, отказалась от каблуков, потому что ноги не выдерживают такую нагрузку. А теперь появились коньки. Как профессиональный спортсмен езжу в клинику, где главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов меня восстанавливает. Но все равно мне придется заново лечь на операцию», — рассказала Бузова.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своем непростом детстве. По словам знаменитости, она всегда была близка с родителями, однако отношения с сестрой не клеились на протяжении долгого времени. Родители певицы сваливали вину за проступки сестры на Бузову.