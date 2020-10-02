Бузова назвала причину, из-за которой ей придется лечь на операцию

Москва, 2 октября. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, почему ей потребуется операция после съемок проекта «Ледниковый период». Об этом пишет Kp.ru.

По словам Бузовой, с болью она живет каждый день, поскольку у артистки есть давняя проблема — косточка на ноге, и даже операция, сделанная ранее, не помогла.

«Косточка начала заново расти. Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета», — рассказала звезда.

Она добавила, что отказалась от каблуков из-за чрезмерной нагрузки на ноги, но теперь, когда появились коньки, ей приходится ездить в клинику к главному врачу сборной по футболу Эдуарду Безуглову.

«Но все равно мне придется заново лечь на операцию», — отметила Бузова.

Напомним, в шоу «Ледниковый период» звезда танцует в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Она впервые встала на коньки в 34 года.

«Как только тренер или мой партнер отпускают мою руку — я сразу теряю равновесие. Сначала была радость, эйфория. Потом наступило состояние, когда ты падаешь, тебе больно, и как бы ты ни держалась, все равно плачешь, потому что это нормальная человеческая реакция», — поделилась эмоциями Бузова.

Однако артистка добавила, что желание «удивлять и покорять» в ней гораздо сильнее, чем боль при падении.

Также Бузова рассказала, как снимает напряжение после тяжелых тренировок.

«Я люблю шопинг. Но в прошлом году я купила квартиру, поэтому сейчас у меня много расходов на ремонт. Раньше я любила покупать туфли, теперь я покупаю мрамор», — поделилась теледива.

Как утверждает сама Бузова, она — человек экономный, хотя шиковать любит, но делает это «только по средствам». Певица призналась, что расслабляют ее банальные вещи: поход в кино, или в ресторан. Хотя сейчас, как отмечает Бузова, у нее не будет выходных до конца года, поэтому расслабиться в ближайшее время не получится.