30-летие объединения Германии: Гаспарян назвал главных проигравших

Третьего октября 2020 года отмечается важная дата — 30-летие объединения Германии. Историк и писатель Армен Гаспарян, давая характеристику этому важнейшему событию, назвал главных проигравших в результате немецкого объединения.

Как это было

Объединение Германии, которое произошло 3 октября 1990 года, в Германии официально называется немецким воссоединением (Deutsche Wiedervereinigung). Юридически это было вхождение Германской Демократической республики (ГДР) и Западного Берлина (анклава на территории столицы ГДР — Восточного Берлина) в состав Федеративной Республики Германии (ФРГ, тогдашняя столица — Бонн). Воссоединение произошло в соответствии с Конституцией ФРГ 1949 года, которая стала действовать на присоединенных землях.

Объединению предшествовала мирная революция в ГДР, самым ярким эпизодом которой стало падение Берлинской стены, построенной на территории ГДР вокруг Западного Берлина. Стена, ставшая символом холодной войны, просуществовала с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Разрушение стены, которую снесли сами жители Берлина, сопровождалось народным ликованием.

На этом фоне и в результате долгих переговоров международное сообщество согласилось на объединение Германии на выгодных для Бонна условиях. Этому предшествовали длительные контакты тогдашних руководителей СССР и ФРГ — Михаила Горбачева и Гельмута Коля, между которыми сложились теплые дружеские отношения.

В конце концов Михаил Горбачев согласился на объединение Германии на условиях, выдвинутых Колем. Судя по воспоминаниям, именно Горбачев «додавил» тогдашнего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая не хотела усиления Германии, после чего на сделку согласился и президент Франции Франсуа Миттеран. Тогдашний президент США Джордж Буш — старший с самого начала поддерживал идею объединения Германии на условиях Бонна, рассчитывая, что это позволит изменить баланс сил в мире в пользу Вашингтона и НАТО.

В конце концов страны — победительницы во Второй мировой войне согласились предоставить объединенной Германии полный суверенитет. Это стало возможным после подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Договор, помимо ФРГ и ГДР, подписали страны-победительницы: СССР, Великобритания, Франция и США. Подписание состоялось в Москве 12 сентября 1990 года.

После этого — 3 октября 1990 года — произошло объединение Германии, в честь этого события появился праздник День германского единства. Но полный суверенитет объединенная Германия обрела только 15 марта 1991 года, когда Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии вступил в силу.

Уступчивость Михаила Горбачева в вопросе немецкого объединения позже многие осудили, в первую очередь за то, что он согласился стремительно вывести из Германии значительный советский воинский контингент, причем безо всякой компенсации. Политик и военный Франц Клинцевич в комментарии ФАН вспоминал, что советских военнослужащих выводили из Германии в буквальном смысле слова в чистое поле, ничего не получив от Германии взамен.

Сегодня Германия, несмотря на наличие большого числа проблем, в том числе экономических, является лидером Западной Европы и ведущим европейским членом НАТО. При этом у Германии сохраняются серьезные разногласия с США, в первую очередь по газопроводу «Северный поток — 2». С Москвой до последнего времени у Берлина были нормальные партнерские отношения, однако в последнее время они омрачены провокациями, связанными с иностранным вмешательством во внутренние дела России и Белоруссии.

Мнение историка

ФАН обратился к историку и писателю Армену Гаспаряну с просьбой с сегодняшней точки зрения оценить последствия решения Михаила Горбачева 30 лет назад позволить Германии объединиться на условиях, выгодных Западу.

— Как вам кажется, не являлось ли объединение Германии нарушением тогдашних международных норм, в частности, соглашений о нерушимости послевоенных границ?

— Что сейчас-то, спустя 30 лет, обсуждать, было ли это нарушением послевоенного мироустройства или Хельсинского акта (документа, подписанного главами 35 государств в столице Финляндии 30 июля — 1 августа 1975 года, закрепляющего политические и территориальные итоги Второй мировой войны. — Прим. ФАН)? Что это сейчас-то дает?

Я понимаю, что у нас до сих пор есть идиоты, которые бегают и говорят, что [высшее коллегиальное политическое руководство СССР] Политбюро ЦК КПСС всегда было право, и только один подонок Горбачев пришел и все развалил. И все пошло прахом.

Но у меня простой вопрос: а что же они-то тогда все молчали?! Что они все вообще делали?! Они в свойственной им манере одобряли генеральную линию партии! А теперь они все рыдают от того, что получилось: «Вот, 30 лет назад Германия объединилась, нас обманули, Горбачев предатель» и так далее, и так далее.

Тогда и надо было реагировать. Сейчас-то что это дает?! [Видный советский и российский политический и государственный деятель] Евгений Максимович Примаков подобное поведение очень правильно называл «/несостоятельные в сексуальном плане/ рыдания». Это они и есть. В самом что ни на есть чистом виде.

Размышлять в 2020 году, почему так получилось, ну, наверно, можно. Но, вообще, в той истории было много странного. Просто вы же назад это уже никак не повернете.

— Как вам кажется: если бы нынешнее знание экстраполировать на ту ситуацию, был ли у СССР шанс не допустить объединения Германии?

— Никакого шанса не было, потому что в советском обществе на тот момент этому никто не противостоял. Напротив, все это всецело одобряли, потому что действовали назло тогдашней [правящей коммунистической] партии [КПСС], да еще этим гордились. И сама партия занимала невнятную позицию.

Тогда было абсолютно удивительное время. Нынешнему поколению, наверное, вообще не понять, как такое может быть. Но тогда все с восторгом все это воспринимали и еще радовались: как все удачно получается! Ни у кого ж мозгов не было, подумать на ход вперед! Что будет с советской группой войск в Германии? Будут ли страны НАТО выводить свои базы, в частности, Соединенные Штаты? Что будет, в частности, с ядерным потенциалом? О таких «мелочах» никто не думал. Кинулись объединять Германию, ну и получили.

— Кто, на ваш взгляд, оказался главным выгодоприобретателем объединения, а кто остался в проигравших?

— Главным прогоравшим оказался Советский Союз, по большому счету, других проигравших нет вообще. В октябре 1990 года не было не одного человека, который мог предположить, что через год Советского Союза уже не будет. Тогда он еще существовал, поэтому именно СССР стал главным неудачником всего это процесса. Но, повторяю, всем было на это наплевать, никто об этом не думал. В 1990–1991 годах люди занимались совершенно другим. А каких-то геополитических мыслей у людей не было вообще.

Победителем оказался коллективный Запад, потому что, по сути, объединение Германии можно назвать абсолютным концом холодной войны. Символом холодной войны была Берлинская стена. Снесение Берлинской стены, объединение Германии — это был важный знаковый акт. Многие в СССР тогда думали, что теперь никакой конфронтации [с Западом] не будет, а вместо этого в мире будет абсолютная гармония. У многих дураков эта пыль из мозгов до сих пор не выветрилась, кстати. Но в подавляющем большинстве все уже конечно прозрели.

Еще одним проигравшим оказалось население ГДР. Потому что, несмотря на все усилия, которые были приложены правительством ФРГ, с экономической и социальной точки зрения восточные земли до конца интегрировать так до сих пор и не удалось. И сегодня видно, что именно население Восточной Германии составляет основу [правонационалистических движений и партий] — что ПЕГИДА [Патриотические европейцы против исламизации Запада], что АдГ [«Альтернатива для Германии»]. Так что здесь все без изменений.

Еще одни проигравшие с этой точки зрения — это деятели коммунистических партий всего этого «навоза», я имею в виду [просоветские режимы] Восточной Европы. Потому что они поняли, что, если так обошлись с ГДР, то и всех остальных тоже предадут. И вчерашние строители вместе с Советским Союзом коммунизма и социализма сразу оказались самыми записными русофобами.