Названо место с самыми жесткими условиями труда

Москва, 2 октября. Тикси считается местом с самым жесткими условиями работы из-за погодных условий, заявила в беседе с РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Якутское УГМС) Татьяна Маршалик.

По ее словам, в населенном пункте, расположенном на Арктическом побережье, дует сильный ветер, который значительно сложнее перенести, чем жару или холод.

«Там в середине лета холоднее, чем в Якутске осенью. Ветер там достигает 35–40 метров в секунду. Усугубляется все это полярной ночью», — сказал эксперт.

Она добавила, что традиционно в арктических района условия труда считаются самыми тяжелыми. В России было 13 арктических районов, но в прошлом году этот список пополнился еще восьмью районами. Теперь все района, начиная с 65-го градуса северной широты, — арктическая зона, это было сделано для расчета льгот и коэффициентов.