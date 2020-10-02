ВСУ обстреляли ЛНР из противотанковых гранатометов

Донецк, 2 октября. За прошедшие сутки украинские силовики три раза обстреливали территорию ДНР, передает правительство Донецкой народной республики.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило три раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — девять единиц», — рассказали в правительстве.

Под огнем оказались поселок Доломитное в окрестностях Горловки и село Ленинское на юге республики. Во время обстрела украинские силовики применяли подствольные и противотанковые гранатометы.

Ранее белорусский эксперт назвал плюсы присоединения Донбасса к Союзному государству. Специалист считает, что это позволит Минску легально взаимодействовать с Луганской и Донецкой народными республиками. Политический эксперт также обратил внимание, что Киев, открыто вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии, портит отношения с Минском.