Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Военные Азербайджана применили «Смерч» при обстреле города в Карабахе

4 198
0 Оставить комментарий

Военные Азербайджана применили «Смерч» при обстреле города в Карабахе

Ереван, 2 октября. Город Гадрут, расположенный в Нагорном Карабахе, недавно подвергнулся обстрелу азербайджанских войск. Была задействована реактивная система залпового огня «Смерч». Данные об этом опубликовал в Facebook официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам чиновника, войска Азербайджана применили кассетные заряды. В результате нанесенного удара ранения получили гражданские лица.

Напомним, что бои между Ереваном и Баку начались с 27 сентября. Вооруженный конфликт стал продолжением противоречий касательно статуса Нагорного Карабаха, которые обострились еще в конце 80-х годов прошлого века. Более 25 лет назад Азербайджана и Армения уже пытались полномасштабной войной решить вопрос. Однако к компромиссу так и не удалось прийти даже в ходе мирных переговоров.

ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.

В Армении заявили об обстреле Гадрута из «Смерча» военными Азербайджана

Новости партнеров