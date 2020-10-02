Военные Азербайджана применили «Смерч» при обстреле города в Карабахе

Ереван, 2 октября. Город Гадрут, расположенный в Нагорном Карабахе, недавно подвергнулся обстрелу азербайджанских войск. Была задействована реактивная система залпового огня «Смерч». Данные об этом опубликовал в Facebook официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам чиновника, войска Азербайджана применили кассетные заряды. В результате нанесенного удара ранения получили гражданские лица.

Напомним, что бои между Ереваном и Баку начались с 27 сентября. Вооруженный конфликт стал продолжением противоречий касательно статуса Нагорного Карабаха, которые обострились еще в конце 80-х годов прошлого века. Более 25 лет назад Азербайджана и Армения уже пытались полномасштабной войной решить вопрос. Однако к компромиссу так и не удалось прийти даже в ходе мирных переговоров.

ФАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в зоне военных действий в Нагорном Карабахе.