Миро объяснила, почему Бородина должна выгнать мужа из дома

Москва, 2 октября. Скандально известный блогер Лена Миро заявила, что телеведущая Ксения Бородина должна выгнать своего супруга Курбана Омарова из дома после его интервью на YouTube-канале «Алена, блин!». В своем блоге автор разобрала некоторые высказывания мужа ведущей «Дома-2».

В интервью Омаров, которого Миро язвительно называет Омар, заявил, что всю жизнь стремился ничего не делать, а сейчас на дворе XXI век, поэтому он может позволить себе лежать две недели на диване.

«Пацан к успеху пришел! Приехав из Дагестана, где чудная природа, добрые люди, красивые горы, Омар решил не работать», — прокомментировала эти слова блогер.

Муж Бородиной рассказал, что на улицах девушки смотрят на него с уважением. Кроме того, он признался, что ему нравится, когда представительницы прекрасного пола уважительно склоняют голову при нем. По мнению Миро, Бородина просто заперла супруга дома, чтобы его не увела другая женщина. Также автора возмутили заявления Омарова о написанной им книге.

«Я сказал: задавайте мне вопросы. И пишите так, как я сказал — у меня есть определенный слог. Пишите за мной так же», — заявил Омаров, отвечая на вопрос, сам ли он писал книгу.

«Эвона, как сегодня пишутся книги. Я-то, дура, думала, что только за Бузову пишут. А тут у человека свой слог есть. Задавайте ему вопросы, он будет глаголом жечь», — саркастично отметила Миро.

Отдельное внимание блогер уделила мнению Омарова об обработке фотографий. Супруг Бородиной заявил, что не фотошопит сам себя, поскольку так поступают только представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Муж ведущей отметил, что его фото обрабатывают редакторы. При этом он признался, что делал пластические операции.

По словам Миро, в интервью Омаров сообщил, что жена иногда его бьет. Также супруг Бородиной отметил, что сейчас их соры проходят легче.