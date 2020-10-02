Конкин стал нелюдимым затворником после похорон единственной дочери

Москва, 2 сентября. Несколько дней назад в Москве простились с Софией Конкиной — дочерью известного советского и российского актера Владимира Конкина. На траурной церемонии присутствовали лишь близкие друзья и родственники. Отец погибшей крайне тяжело переживает потерю, он отстранился от всех и проводит время в одиночестве в своей квартире. Об этом изданию «СтарХит» рассказал друг семьи актера.

На похоронах единственной дочери Конкин не скрывал своих чувств. Мужчина постоянно плакал, на нем буквально не было лица. Близкие и друзья старались не оставлять его наедине со своей болью, однако после прощания с Софией он буквально выгнал всех из квартиры и стал нелюдимым затворником.

«Владимир Алексеевич слег, он даже не встает. Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один», — рассказал друг Конкина.

Мужчина отметил, что друзья и родные, несмотря на запрет Конкина, навещают его, потому что опасаются за его здоровье. По его словам, актер подозревает в причастности к смерти дочери ее сожителя Михаила Серова. София познакомилась с ним в Интернете несколько месяцев назад. Пара жила в съемной квартире. По имеющимся данным, в последнее время София и Михаил часто ссорились.

«Я с Серовым поговорил и на похоронах, и несколько раз по телефону. Тот, конечно, отрицает все обвинения. Но у нас своя версия случившегося и уже есть не состыковки. Которые говорят о том, что мужчине есть, что скрывать», — утверждает давний приятель Конкина.

Сожитель Конкиной утверждает, что у его избранницы были не только проблемы с алкоголем, но и с деньгами. При этом обращаться за помощью к своему знаменитому отцу девушка не решалась. Серов говорит, что проблемы с финансами начались у нее еще в 2013 году.

«Она тогда уходила от бывшего мужа и брала деньги, чтобы начать новую жизнь. Долг был в 500 тысяч. Ей часто звонили коллекторы. София переживала из-за этого», — говорит бывший сожитель Конкиной.

Стоит напомнить, что у скоропостижной скончавшейся Софии осталась 11-летняя дочь. Девушка воспитывала ее одна, отец ребенка не принимал участия в ее судьбе и не платил алименты.