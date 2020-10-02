Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе

Москва, 2 октября. Специалист по кофе компании «Кантата» Юлия Зайцева в интервью радио Sputnik раскрыла секрет хранения кофе. По ее словам, чтобы сохранить насыщенный кофейный аромат нужно использовать жестяные банки.

Ряд россиян покупает в магазинах молотый кофе, а кто-то измельчает зерна сам. Однако встает вопрос, как хранить кофе, чтобы он сохранял аромат и был вкусным.

«Вообще считается, что кофе в зеленом зерне без потери качества хранится 10 лет, обжаренный – 10 месяцев, перемолотый – 10 дней», — сказала специалист, посоветовав россиянам молоть кофе непосредственно перед употреблением.

Для того, чтобы максимально сохранить вкус и аромат, лучше использовать жестяные банки с плотным клапаном сверху, куда бы не попадали два главных разрушителя кофейного вкуса — свет и воздух, указала специалист.

Впрочем, придерживаться таких жестких правил хранения в повседневной жизни не обязательно, считает Зайцева. По ее мнению, они важны только для специалистов и кофеманов.

Эксперт указала, что среднестатистический человек пьет по одной-две чашки кофе в день, и вряд ли он почувствует разницу, пролежал кофе у него 10 или 20 дней.