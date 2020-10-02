Рудковская впервые прокомментировала рождение младшего сына

Москва, 2 октября. Накануне Яна Рудковская и Евгений Плющенко сообщили радостную новость — на свет появился их второй общий сын. Малыша назвали Арсений. Молодые родители очень счастливы. Об этом сообщило издание KP.Ru.



Рудковская пока не готова давать комментарии прессе, так как они только привезли младенца домой из роддома. Однако в беседе с журналистами она поспешила отметить, что они с мужем испытывают большое счастье.



«Единственное, что могу сказать: мы с Женей очень счастливы! Мы очень долго этого ждали!» — заявила Рудковская.

«И у нас все получилось!» — дополнил слова жены Плющенко.

Также Яна отметила, что всем тем, кто мечтает о ребенке, не нужно отчаиваться и продолжать верить.

Еще в прошлом году Рудковская говорила, что планирует обратиться за помощью к суррогатной матери. Жена Евгения Плющенко долгое время пыталась забеременеть самостоятельно, но эти попытки успехом не увенчались. При этом Филипп Киркоров уговорил ее отказаться от ЭКО.

Недавно Миро объяснила, почему фанаты не поддержали материнство Рудковской. Также Миро раскритиковала Рудковскую за «эксплуатацию» сына Саши. Сын Плющенко и Рудковской обратился к «любимому президенту» с просьбой повлиять на журнал StarHit. В обращении ребенок просит главу государства «дать им закон», чтобы ни про кого не писали гадости без разрешения его родителей.

Ранее поклонники заступились за продюсера Димы Билана в сети.