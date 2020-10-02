Россия перейдет на систему «прямых выплат» с 2021 года

Москва, 2 октября. Система «прямых выплат» с января 2021 года начнет действовать по всей территории РФ. Впервые новый механизм выплат социальных пособий был запущен в 2011 году в двух российских регионах. Об этом пишет «Московский комсомолец».

До системы «прямых выплат» работодатель должен был выплачивать сотрудникам социальные пособия из собственных средств, а позже ему поступала компенсация расходов от Фонда социального страхования РФ (ФСС). Новый механизм позволит получать деньги напрямую из фонда, а также система заметно ускоряет процедуру оформления пособий.

Чтобы воспользоваться услугой «прямых выплат», необходимо предоставить работодателю заявление и документы, которые подтверждают право на социальную выплату. В заявлении необходимо указать удобный способ получения денежных выплат. В течение пяти календарных дней работодатель передаст полученные сведения в Фонд социального страхования РФ, деньги сотрудник получит напрямую из ФСС.

Работникам положены следующие социальные пособия: больничный, декретные, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, пособие при рождении ребенка, а также пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Выплаты предоставляются и в связи с временной нетрудоспособностью в результате несчастного случая на производстве.

По последней информации Фонда социального страхования, в проекте участвуют 69 субъектов РФ. С 1 июля этого года к пилотному проекту подключились еще восемь субъектов страны: Республики Башкортостан и Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области.

О том, кто получит 10 тысяч рублей, о порядке зачисления с октября — читайте в материале Федерального агентства новостей.