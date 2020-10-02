Макрон рассказал о переброшенных в Карабах через Турцию боевиках

Париж, 2 октября. Более 300 сирийских исламистов переброшены через Турцию в зону конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинг по итогам первого дня саммита ЕС, передает ТАСС.

Макрон сообщил, что Франция находится в тесном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией и США — по ситуации в Карабахе. Он добавил, что стороны готовят мирные инициативы.

«Я могу заявить, что свыше 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе», — сказал Макрон, добавив, что это подтвержденный факт.

По его словам, боевики идентифицированы и отслежены, все они имеют связь с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1.

Французский лидер также осудил Турцию, через которую исламисты были переброшены в Карабах.

«Это поведение [Турции] недостойно страны — члена НАТО, мы считаем такие действия совершенно неприемлемыми. В данном случае красная линия уже пересечена», — подчеркнул Макрон.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в минувшее воскресенье. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий, сообщил Infox.ru. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию события в Нагорном Карабахе.

1 Организация запрещена на территории РФ.