В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту XIV века

Великий Новгород, 2 октября. Во время раскопок в Великом Новгороде обнаружили древнюю берестяную грамоту, передает пресс-служба Института археологии РАН.

Артефакт нашли под мостовой Воздвиженской улиц. Отмечается, что еще в древности грамота была порвана. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк.

Сейчас археологи занимаются изучением текста.

«Можно лишь сообщить о том, что автор задает своему адресату вопрос: «чи пойдет рать за Волок», а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты предположили, что грамота была отправлена из Заволочья, восточной исторической области Новгородской земли. Вероятно, артефакт датируется третьей четвертью XIV века, так как рядом с ним нашли печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего пост в 1354–1380 годах.

Ранее археологи обнаружили центральную площадь в византийском средневековом городе Эски-Кермен в Крыму. Было установлено, что центральная площадь городища располагалась перед базиликой, а также была вымощена плитами и огорожена каменными блоками длиной в 2 метра. За площадью стояли крытые черепицей двухэтажные дома. Исследования помогли четче «прорисовать» полноценный византийский город средних веков.