Центробанк отозвал лицензию у Тэмбр-Банка

Москва, 2 октября. Центробанк отозвал лицензию у московского Тэмбр-Банка. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

«Банк России приказом от 02.10.2020 № ОД-1583 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «ТЭМБР-БАНК». <...> Банк России принял такое решение, <...> руководствуясь тем, что Тэмбр-Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России», — поясняется в сообщении.

В Центробанке уточнили, что кредитная организация занижала размер необходимых к формированию резервов на возможные потери. В связи с этим в течение года к банку неоднократно применяли различные меры, в том числе ограничения на привлечение средств физлиц.

Кроме того, Тэмбр-Банк нарушил законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Помимо лицензии на банковскую деятельность, было отозвано разрешение банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

«Тэмбр-Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам)», — добавили в Центробанке.

Ранее бывший зампред Центробанка Михаил Сухов заявил, что в ближайшие три года около сотни российских банков уйдут с рынка, при этом треть из них закроется добровольно.