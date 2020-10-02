Адвокат Жорин увидел «знаки с того света» на фото из ванной Легкоступовой

Москва, 2 октября. Покойная певица Валентина Легкоступова подает «знаки с того света» и хочет, чтобы живые докопались до истины в деле о ее смерти. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин изданию «СтарХит», увидев фотографии ванной комнаты исполнительницы.

Напомним, Легкоступова умерла 14 августа. Как утверждает вдовец певицы Юрий Фирсов, исполнительница хита «Ягода-малина» упала в ванной, получив тяжелые травмы, ставшие причиной ее смерти. Родные Легкоступовой не верят в эту версию, поэтому обратились к Жорину, который начал собственное расследование. Адвокат уже получил справку, согласно которой у певицы обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и различные гематомы. Кроме того, Жорину передали снимки, сделанные в той самой ванной.

«Получив снимки, был крайне удивлен. Ванной там в принципе нет как таковой — только душевая кабина, упасть в которой нереально, она как шкафчик», — рассказал юрист.

Кроме того, на одном из снимков Жорин заметил отражение женщины в зеркале. Сначала он подумал, что это домработница певицы, копировавшая ее стиль. Однако затем адвокат пригляделся и узнал на фото саму Легкоступову.

«Складывается впечатление, что Валентина Валерьевна подает нам знаки с того света. Просит, чтобы мы докопались-таки до истины и выяснили, почему она так рано и внезапно умерла», — заявил Жорин.

Адвокат добавил, что приобщит снимок к материалам дела.

Ранее дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обратилась к матери на 40-й день после смерти исполнительницы. Она поблагодарила покойную мать и отметила, что певица многому ее научила.