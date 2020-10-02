Дженнифер Лопес сразила наповал поклонников фото с идеальными ногами

Москва, 2 октября. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сразила наповал поклонников длинными и подкаченными ногами. Серию фотографий она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда разместила в своем аккаунте две фотографии, которые, по ее словам, немного заряжены «осенней энергией».

Она позирует в доме с роскошным интерьером в бежевом тренче. Знаменитость опирается на деревянную стойку, изящно вытянув оголенные ноги. На следующем снимке на Лопес уже другой наряд — болотного цвета платье, похожее на тренч. Свой «лук» она разбавила яркими босоножками с золотой массивной цепочкой. Для кадра звезда выбрала довольно провокационную позу — артистка сидит с широко раздвинутыми ногами.

Фанаты пришли в восторг от фотографий любимой певицы и одарили ее комплиментами. Многие отметили, что 51-летняя знаменитость потрясающе выглядит, и задумались, как исполнительнице удается быть всегда в хорошей форме.

«Скажите мне, почему вы такая идеальная?» — написал mahsa97jlo69.

«Ты просто совершенна во всех смыслах этого слова», — добавил jowelllriv.