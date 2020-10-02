В Кузбассе выявили около 160 новых случаев коронавируса

Кемерово, 2 октября. В Кемеровской области зафиксировали около 160 новых случаев коронавируса, передает региональное отделение Роспотребнадзора.

В Кузбассе побит суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 — в больницы поступили 168 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий был зафиксирован 1 октября — тогда коронавирусом заболели 167 граждан.

При этом выздоровели 68 человек и двое скончались.

Всего в Кузбассе зарегистрировали 10 339 жителей с COVID-19. Из них 7 383 вылечились, 2 841 получает лечение.