Эксперт рассказал, когда деньги с продажи квартиры забирает государство

Москва, 2 октября. Государство может забрать деньги от продажи квартиры, если сделка совершалась в валюте. Об этом предупредил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с агентством «Прайм».

«Все сделки с недвижимостью на территории России производятся строго в российских рублях. Это требование законодательства», — рассказал специалист.

Кричевский сообщил, что данная сфера регулируется законом «О валютном регулировании и валютном контроле» и статьей 15.25 КоАП. В случае нарушения валютного законодательства штраф может составить от 75% до 100% суммы сделки.

Эксперт добавил, что на самом деле получить такой штраф не так-то просто. Дело в том, что банки не разрешат физическим лицам совершить подобную сделку, так как все расчеты, касающиеся недвижимости, ведутся исключительно в рублях еще с начала 2000-х годов. По словам Кричевского, даже если стороны обговорили цену в валюте, оплата все равно будет осуществляться в рублях по текущему курсу.

Также эксперт уточнил, что названный им размер штрафа предусмотрен для юрлиц и предприятий без образования юрлица именно за валютные сделки. По словам Кричевского, сделка должна осуществляться в рублях даже в тех случаях, когда покупатель не является резидентом РФ.

Кроме того, эксперт напомнил о налоге который некоторым нужно заплатить после продажи жилья. Отдать часть денег государству придется при владении недвижимостью менее трех или пяти лет в зависимости от способа получения квартиры в собственность.

Ранее стало известно, что в России могут на треть снизить налог на недвижимость. Авторы соответствующей инициативы предлагают сделать это за счет переоценки кадастровой стоимости.