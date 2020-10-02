Армения заявила о сбитых самолете и беспилотнике ВС Азербайджана

Ереван, 2 октября. Системы ПВО армянских сил сбили самолет и беспилотник ВС Азербайджана, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Twitter.

«Примерно в 07.55 (по местному времени) системы ПВО армянских сил на северо-восточном направлении Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ФАН) сбили самолет и беспилотник противника», — написала она в своем профиле.

Степанян добавила, что по всей линии соприкосновения продолжаются военные действия в Карабахе. Попытки Баку в разных направлениях прорвать фронт не увенчались успехом, сообщила представитель военного ведомства.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в минувшее воскресенье. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий, сообщил Infox.ru. Как отметила Deita.ru, в Армении и Азербайджане введено военное положение и объявлена мобилизация. Стороны конфликта также сообщают о погибших, в том числе среди гражданских.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию события в Нагорном Карабахе.