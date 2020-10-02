Японцы констатировали конец их железных дорог на Сахалине

Южно-Сахалинск, 2 октября. Японцы отметили конец их железных дорог на Сахалине. Статью о модернизации железнодорожного полотна опубликовало японское издание Kyodo News.

Статья посвящена тому, что 30 сентября по старой японской железной дороге прошел последний поезд, после чего Сахалин перешел на общероссийский стандарт.

На публикацию активно отреагировали жители Японии. Многие разочаровались, что за рубежом не осталось японского следа. Также некоторые захотели попутешествовать по Сахалину.

«Мы в войну тоже переусердствовали с агрессией! И вот все, что приобрели за рубежами Японии, все потеряли! И остался у нас только имидж потомков наших предков, которые творили неблаговидные дела!» — написал японский читатель.

«Как бы я хотел побывать на Сахалине сейчас и проехаться на новых составах по широкой российской железнодорожной полосе», — помечтал другой пользователь.

Также в комментариях потребовали от России вернуть северные территории Японии.

Напомним, что реконструкция железных дорог на Сахалине началась в 2003 году. За это время было построено несколько мостов, станционных линий связи, водопропускных труб и километры главного хода.

Ранее в СМИ появились подробности о курсе нового премьер-министра Японии по отношению к России. Сообщается, что его курс не отличается от его предшественника. После избрания новый японский премьер заявил о необходимости подвести итоги послевоенной дипломатии с Россией, однако отдельно о мирном договоре ничего не сказал.