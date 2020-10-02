У Трампа и его жены обнаружили коронавирус

Вашингтон, 2 октября. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня наши с первой леди тесты на COVID-19 дали положительный результат. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!» — написал Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась советница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке на дебаты в Кливленд, а также была с американским лидером на митинге в Миннесоте, напоминает НСН.

Президент США отметил, что Хикс работала без малейших перерывов. Он также сообщил в эфире телеканала Fox News, что его советница соблюдала меры предосторожности и постоянно носила маски, передает «Царьград».

Как только стало известно о том, что у Хикс обнаружили коронавирус, Трамп написал в своем Twitter, что они с женой уходят на самоизоляцию. Кроме того, президент США и первая леди тут же сдали тесты на COVID-19.