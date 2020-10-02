Главным бенефициаром транзита «санкционки» через Россию оказалась Украина

Москва, 2 октября. Украина оказалась главным бенефициаром транзита санкционной продукции по территории России. Об этом со ссылкой на данные разработавшего систему отслеживания перевозок товаров Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП) сообщает РБК.

По данным аналитиков, после разрешения транзита запрещенной продукции через территорию России украинские перевозчики сэкономили около 13 миллионов долларов. С марта 2020 года зарубежные компании отправили через РФ свыше 4,4 тысячи рейсов с подпадающими под санкции товарами.

Согласно подсчетам ЦРЦП мясо и мясные продукты составляют 37% такого транзита, продукты из зерновых — 12%, составляют молочные продукты — 9%, фрукты и орехи — 5%, какао — 4%, рыба и рыбные продукты — 2%.

В 2020 году перевозчики получили возможность ввозить в Россию «санкционку» из стран, в отношении которых с 2014 года российские власти вводили санкции. Транзит таких товаров отслеживается специальными системами контроля.

Продуктовое эмбарго было принято Россией в 2014 году и стало ответом на европейские санкции. Запрете распространяется на ввоз ряда продовольственных товаров из стран, которые оказывали санкционное давление на Россию. Под эмбарго попала продукция США, Канады, Норвегии, Украины, Австралии и многих европейских стран.