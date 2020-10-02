Родителей младшеклассников предложили отправить в отпуск на период каникул

Москва, 2 октября. Родителям школьников, которые учатся с первый по четвертый класс, предложили дать оплачиваемый отпуск на период каникул, введенных из-за пандемии коронавируса. С такой инициативой выступила депутат Государственной думы Елена Строкова, сообщил RT.

Парламентарий напомнила, что в связи с пандемией московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года. В связи с этим она предложила дать одному из родителей младшеклассников отпуск на время школьных каникул.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул… Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период», — говорится в сообщении.

Строкова считает, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить чадо.

Депутат Госдумы направила свое обращение главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Ранее московский мэр Сергей Собянин объявил, что школьники Москвы отправляются на двухнедельные каникулы в октябре. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, отметило интернет-издание «Подмосковье сегодня».