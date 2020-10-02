Российские пенсионеры получат прибавку при достижении 80 лет

Москва, 2 октября. При достижении 80-летнего возраста российским пенсионерам произведут перерасчет страховой пенсии по старости, вдвое увеличив размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Об этом со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР) сообщает Live 24.

На размер фиксированной выплаты стаж, страховые взносы и коэффициенты не влияют. Влияние на прибавку оказывают только возраст пенсионера, наличие иждивенцев и первой группы инвалидности.

В связи с достижением 80-летия увеличению подлежат только страховые пенсии по старости. Для получателей пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии размер выплат при достижении 80 лет не изменится.

Также пенсия после исполнения 80 лет не увеличивается у инвалидов первой группы, так как они получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии изначально, уточнили в издании.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин завил, что накопительные пенсии «будут замораживать, пока на них все не плюнут». В то же время он не исключил, что их разморозят, если цена на нефть поднимется до 120 долларов за баррель и продержится на этом уровне два года. Эксперт также посоветовал гражданам обналичить накопительную часть пенсии в случае ее разморозки.