Россиянам вернут часть страховых взносов

Москва, 2 октября. Некоторые россияне могут претендовать на возврат излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Президент России Владимир Путин в четверг подписал соответствующий закон, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан членами российского правительства для реализации постановления Конституционного суда. До этого суд признал не соответствующим основному закону ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных взносов на ОПС лишь в силу самого факта учета сведений о данных взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, напомнило «Утро.ру».

Подписанный российским лидером закон регламентирует порядок возврата излишне уплаченных страховых взносов на ОПС. Так, одобренные главой государства поправки в Налоговый кодекс обеспечивают право страхователя на возврат излишне уплаченных страховых взносов с учетом структуры тарифа этих взносов.

Отмечается, что возврату не подлежит сумма излишне уплаченных страховых взносов на ОПС, если эта сумма учтена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате этой суммы назначена страховая пенсия.

Документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, указала Deita.ru.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что с 1 октября в России начнут действовать поправки в законы, которые касаются налогов, вкладов и выплат. Например, начиная с этого месяца все социальные выплаты будут перечисляться только на карты «Мир». Речь идет пособии при рождении ребенка, уходу за ребенком, декретные и пенсии.