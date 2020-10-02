Неудачный выстрел из орудия М-46 сняли на видео в Сирии

Дамаск, 2 октября. Неудачный выстрел из советской 130-миллиммитровой пушки М-46 во время боевых столкновений в Сирии попал на видео. Запись опубликовал один из пользователей сервиса Twitter.

Боевики незаконного вооруженного формирования пытались использовать пушку, захваченную у правительственных войск. Но после выстрела последовал мощный взрыв, в результате которого был разрушен ствол орудия. Пушка восстановлению не подлежит.

Причиной происшествия мог стать некондиционный боеприпас или полностью выработанный ресурс орудия. Также инцидент мог произойти из-за низкой квалификации расчета.

Ранее специальный корреспондент ФАН сообщил, что Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), военной полиции и фонда имени Ахмата Кадырова доставили гуманитарную помощь жителям сирийского города Дума в провинции Дамаск.