Британские эксперты оценили военную мощь современной России

Лондон, 2 октября. Британские эксперты признали хорошее оснащение и мощь армии России, назвав ее наибольшей угрозой со времен окончания холодной войны. Об этом со ссылкой на обозревателей издания Daily Express ссылается портал «ПолитРоссия».

Британские эксперты ссылаются на «леденящий душу» доклад Международного института стратегических исследований (IISS), в котором анализируется состояние российской армии и ее модернизация.

«По сути, это исчерпывающее исследование дает оценку военной мощи современной России», — считают аналитики Daily Express.

В документе указано, что с хорошо оснащенными мобильными Вооруженными силами Россия в настоящее время является гораздо более боеспособной державой, чем в любое другое время после распада СССР. В отчете также говорится, что российская армия много выиграла от более чем десятилетних инвестиций и реформ.

«Хотя эти силы (ВС РФ. — Прим. ФАН) значительно меньше, чем во времена Советского Союза, они лучше оснащены, и в современной российской армии все больше преобладают профессиональные кадры. Подразделения держатся в высокой боевой готовности, и Москва оставила позади эпоху массовой мобилизации», — говорится в докладе.

Наряду с обычными вооруженными силами Россия сегодня обладает одним из крупнейших в мире стратегических арсеналов. Уже модернизированы или остаются в процессе модернизации четыре класса самолетов, в том числе истребитель-бомбардировщик Су-34С, ударный бомбардировщик Ту-22М3М, военно-транспортный самолет Ил-76МД-М/Ил-76МД-90А и сверхзвуковой самолет-перехватчик МиГ-31БМ, напомнили британские обозреватели.

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