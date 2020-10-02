Россиянам объяснили опасность неоригинальных зарядок для телефонов

Москва, 2 октября. Россиян предупредили об опасности использования поддельных зарядок для телефонов. Эксперт НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал в интервью агентству «Прайм» о печальных последствиях, к которым может привести неоригинальная зарядка.

Блок питания и шнур, через которые заряжаются смартфоны, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Эксперт советует обращать внимание на надписи на шнуре и форму разъемов, контактные группы.

«Общий принцип инспекции для зарядных блоков всех производителей одинаков: следите за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях (вилка розетки, контактная группа)», — сказал Гриценко.

Он также советует следить за тем, чтобы на пластиковой обертке не было «пузырей», строчка шла ровно. Более того, нужно проверить совпадает ли серийный номер на коробке и зарядном устройстве.

Специалист отметил, что использование неоригинальных зарядок может привести к повреждению порта зарядки смартфона и даже вывести устройство из строя.