Вашингтон, 2 октября. В США обеспокоились возможностями российского подводного флота после его модернизации. Об этом сообщает Business Insider.

В издании отмечают, что у Пентагона больше нет прежнего спокойствия. Теперь американские ВМС проводят учения в Атлантике и переориентируются на подготовку к подводной войне.

«Но теперь всем уже достаточно хорошо известно, что наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», — заявил командующий американскими подводными силами, вице-адмирал Дэрил Кодл.

США уже провели с 12 по 18 сентября в Атлантике учения Exercise Black Widow 2020 («Черная вдова»), на которых отработали взаимодействие для противостояния в этом регионе России.

В маневрах участвовали две ударные подлодки, два универсальных десантных корабля Wasp и два эсминца, противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, две эскадрильи противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk, а также «отряд реагирования на агрессию под водой».

В Business Insider подчеркивают, что модернизированный российский подводный флот вызывает обеспокоенность военных США в первую очередь. Несмотря на то, что у России в настоящее время меньше субмарин, чем было у СССР, современные российские подлодки более тихие, передовые и способны наносить удары даже по суше.

«С математической точки зрения российский флот не такая большая угроза, какой он был в период холодной войны. Но если говорить о его потенциале, он по-прежнему представляет ощутимую угрозу», — отметил директор Института изучения морских сил РФ при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен.

Он также сообщил, что Россия уже продемонстрировала мощь своего флота, атаковав крылатыми ракетами «Калибр» террористов на территории Сирии. Петерсен считает, что потенциал наносить удары по суше с подводных лодок может оказаться решающим в случае войны.

Летом главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявлял, что Военно-морской флот РФ в 2020 году пополнят четыре десятка кораблей и судов. Надводную составляющую ВМФ в океанской зоне усилят фрегаты нового поколения типа «Адмирал Горшков». Кроме того, в июле в ВМФ войдет фрегат «Адмирал Касатонов», который на данный момент завершает испытания.