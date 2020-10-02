Депутат Рады заявила о готовности Киева оказать военную помощь Азербайджану

Киев, 2 октября. Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, заявила депутат Рады Людмила Марченко в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, Киев уже оказывает Баку помощь, в частности, в правовом и ресурсном поле, гуманитарную помощь.

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация», — сказала депутат от партии «Слуга народа».

Она также выразила уверенность, что «если вопрос встанет остро, то Украина не пройдет мимо».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в конце прошлой недели, указала Deita.ru. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию событий в регионе.

Накануне президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, а также возобновлению переговоров без предварительных условий, пишет Infox.ru.